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تايلور سويفت تقدم مكافآت سخية لفريقها

تايلور سويفت في حفلتها "إيراس" في ناشفيل، الولايات المتحدة
تايلور سويفت في حفلتها "إيراس" في ناشفيل، الولايات المتحدة Copyright Jessica Christian/ONLINE_YES
بقلم:  يورونيوز

قررت مغنية البوب العالمية تايلور سويفت، تقديم مكافآت سخية لمشاركة نجاح جولتها الأخيرة "إيراس" وفقا لموقع بيوبل.

ووزعت سويفت المكافآت التي بلغت حوالى 5 ملايين دولار في حفل أقيم خصيصا يوم السبت الماضي في سانتا كلارا. ووزعت المكافآت على أعضاء الفرقة، والراقصين وفنيي الإضاءة ومتعهدي الطعام إضافة إلى سائقي الشاحنات.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن سويفت، تتلقى حوالي 140 مليون دولار في الحفلة الواحدة من عائدات التذاكر ، وأن جولتها جمعت ما يقرب من 11 مليار دولار.

يذكر أن سويفت قد بدأت جولاتها الغنائية باسم "إيراس"، وتشمل 100 حفل في عام 2022، على أن يكون آخر حفلة تقدمها في صيف مايو/أيار 2024، في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأستراليا.

المصادر الإضافية • موقع بيبول

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