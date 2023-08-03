مشاهد بالفيديو للمناورات العسكرية الإيرانية بالقرب من جزر متنازع عليها مع الإمارات

الجزر الثلاث -الواقعة بالقرب من مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي بين الخليج والمحيط المفتوح الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي- مصدر خلاف بين الإمارات العربية المتحدة وإيران منذ عقود.

قالت وسائل إعلام رسمية إن الحرس الثوري الإيراني بدأ أمس الأربعاء مناورات بحرية بالقرب من جزر الخليج الاستراتيجية التي تسيطر عليها إيران لكن الإمارات العربية المتحدة تطالب بها.

وتأتي المناورات التي أجريت بشكل رئيسي بالقرب من جزيرة أبو موسى ولكن أيضاً حول طنب الكبرى والصغرى، بعد أسبوعين من تعزيز الولايات المتحدة وجودها البحري في الخليج.

ولم يتضح على الفور إلى متى ستستمر التدريبات.

ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية [إرنا] أن "المناورات البحرية للحرس الثورى الإسلامى بدأت صباح الأربعاء للدفاع عن الجزر الإيرانية فى الخليج الفارسى".

ونقلت عن قائد البحرية بالحرس الثوري علي عظمايي قوله إن التدريبات "أجريت في جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى".

والجزر الثلاث -الواقعة بالقرب من مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي بين الخليج والمحيط المفتوح الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي- مصدر خلاف بين الإمارات العربية المتحدة وإيران منذ عقود.

في الشهر الماضي ، استدعت إيران السفير الروسي في طهران للاحتجاج على بيان لحكومات دول الخليج العربية وموسكو، يتحدى مطالبة طهران بالجزر الثلاث.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن السفن البحرية التابعة للحرس الثوري مزودة بنظام صاروخ كروز غدير وصواريخ فتح 360 الباليستية.

وأضافت الوكالة أن الحرس الثوري نشر أيضاً سفناً سطحية بدون طيار مزودة بذكاء اصطناعي بالإضافة إلى طائرات حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

وفي الشهر الماضي قال الجيش الأمريكي إنه نشر مدمرة وكذلك طائرات حربية من طراز F-35 و F-16 في الشرق الأوسط لردع إيران عن الاستيلاء على سفن في الخليج.

في 6 يوليو/تموز قالت البحرية الأمريكية إن الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية في الخليج بعد يوم من اتهامها للقوات الإيرانية بمحاولتين مماثلتين قبالة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة المضبوطة كانت تحمل "أكثر من مليون لتر (220 ألف غالون) من الوقود المهرب".