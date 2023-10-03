استئناف المناورات البحرية السنوية بين الفلبين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي

بقلم: يورونيوز

تطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا صادرا عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن لا أساس قانونيا لموقفها.

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باشرت الولايات المتحدة والفلبين مناورات بحرية سنوية مشتركة بعد أيام من الخلاف الدبلوماسي الأخير بين مانيلا وبكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويشارك أكثر من ألف بحار من البلدين في التدريبات السنوية التي تمّت تسميتها "ساماساما" (معا)، في جزيرة لوزون الرئيسية في الأرخبيل.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا صادرا عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن لا أساس قانونيا لموقفها.

وأكد قائد الأسطول السابع الأميركي نائب الأدميرال كارل توماس قبل بدء المناورات في مانيلا أن حقوق كل الدول في ضمان سيادتها الوطنية "تتعرض لهجوم كل يوم في أعالي البحار".

وبحسب توماس فإن "النظام الدولي القائم على قواعد" ضمنت السلام الإقليمي لعقود، "تعرض للتمزيق ... لصالح دولة واحدة"، بدون ذكر الصين بالاسم. ورأى أن "لا طريقة أفضل لضمان السيادة والأمن من الإبحار والعمل سويا".

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن الجهة التي أشار إليها، قال توماس إنه من المهم الحفاظ على حق الإبحار عبر المنطقة "بدون مخاوف من التعرض لهجوم" أو "ترهيب".

من جانبه، أكد قائد البحرية الفلبينية نائب الادميرال توريبيو أداتشي أن هذه التدريبات "تجهزنا لمواجهة مجموعة من التهديدات معا".

وأفاد مسؤولون في البحرية الأميركية أن مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس ديوي" ستشارك في هذه التدريبات التي تستمر 12 يوما، بالإضافة إلى سفينة ذخيرة وشحن وطائرة مراقبة بحرية من نوع "بي-8 بوسايدن".

وستشارك فرقاطة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الفلبينية، إلى جانب مدمرة بحرية يابانية وفرقاطة تابعة للبحرية الملكية الكندية.