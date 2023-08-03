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ميقاتي يحذر عباس من تدخل القوات اللبنانية في حال استمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة

جنود لبنانيون في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا، لبنان.
جنود لبنانيون في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا، لبنان. Copyright Mohammad Zaatari/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

وقال ميقاتي ان القوات اللبنانية قد تتدخل في حال استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في المخيم واصفا القتال بأنه "انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".

دعا نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني محمود عباس، الرئيس الفلسطيني الخميس في مكالمة هاتفية، إنهاء الاشتباكات في مخيم الحلوة التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 60 على الأقل.   وقال ميقاتي إنه "من غير المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ للاقتتال الدموي".

وشهد مخيم عين الحلوة وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، منذ مساء السبت معارك ضارية بين حركة فتح وحركتي "جند الشام" و"شباب المسلم" الإسلاميتين.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 60 إضافة إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية من مخيم عين الحلوة.

واتهمت حركة فتح المجموعات الإسلامية بقتل أبو أشرف العرموشي قائد الأمن الوطني الفلسطيني في حركة فتح وأربعة من مرافقيه، يوم الأحد.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

المصادر الإضافية • أ ب

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