شاهد: خمسة قتلى على الأقل في اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

استمر دوي إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، والذي يعدّ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان يوم الأحد على الرغم من إعلان الفصائل الإسلامية أنها سوف تلتزم بوقف إطلاق النار، بعيد ثلاثة أيام من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل ونزوح مئات العائلات.

وتدور الاشتباكات منذ مساء الخميس بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة في هذا المخيم القريب من مدينة صيدا. وقتل 13 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بدأت في الـ 29 تموز/يوليو واستمرت خمسة أيام. وقال الدكتور رياض أبو العينين، الذي يرأس مستشفى الهمشري في صيدا، الذي استقبل الضحايا، إنه إلى جانب القتلى الخمسة، أصيب 52 آخرون.