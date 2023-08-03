رياضيّة صوماليّة تسجّل رقماً قياسيا كـ"أبطأ عداءة 100متر" وتثير السخرية

تم إيقاف مدرب ألعاب القوى الصومالي عن العمل بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لعدّاءة غير كفوءة، كان قد احتاجت إلى 22 ثانية تقريباً لإنهاء سباق الـ100 متر الدولي في الصين.

حصدت نصرة أبوكار علي، البالغة من العمر 20 عاماً، المركز الأخير في دورة الألعاب الجامعية العالمية في تشنغدو بالصين، يوم الثلاثاء، بعد أن استغرقت ما يقارب ضعف المدّة التي استغرقتها الفائزة، البرازيلية غابرييلا موراو.

وقد ظهرت نصرة، في مقطع فيديو انتشر في شبكات التواصل، خارجة عن الإطار لمعظم السباق وانتهت في تخطي خطّ النهاية بفارق 10 ثواني عن الفائزة.

وأثار أداء العداءة السخرية والغضب، حيث نسبه البعض إلى فساد وعدم كفاءة الحكومة الصوماليّة.

قال وزير الرياضة محمد بري محمود الأربعاء إن التحقيقات مع اللجان الأولمبية الوطنية كشفت أن العداءة ليس عندها خلفية في الجري أو أي رياضة أخرى.

قال محمود إنه علق رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجو عدن ضاهر بتهمة "إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الأمة" وإنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن الحادث.

وكان الوزير الشباب قد اعتذر في وقت سابق عن الحادث وقال إن وزارته ليست على علم باختيار علي للمنافسة في الألعاب.