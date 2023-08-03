التضخم في تركيا يبلغ نحو 48 بالمئة في تموز/يوليو في ارتفاع جديد

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن التضخم في تركيا ارتفع مرة أخرى في تموز/يوليو لتبلغ نسبته 47.83 بالمئة على أساس سنوي بعد ثمانية أشهر من التباطؤ.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة بمقدار سبع نقاط في شهر واحد.

وبلغ تضخم أسعار المستهلك 38.2 بالمئة على أساس سنوي في حزيران/يونيو الفائت، وكانت تلك النسبة أدنى مستوى له في ثمانية عشر شهراً بعد أن بلغ ذروته عند 85.5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن هذه الزيادة كانت متوقعة من قبل البنك المركزي وتمّ الإعلان عنه الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عقدته المحافظة الجديدة، حفيظة غاية أركان.

وفقاً لتوقعاتها السنوية من المتوقع أن يصل التضخم إلى 58 بالمئة، أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة بحلول نهاية العام، لكن "الاستقرار سيأتي اعتباراً من عام 2025".

ووعدت غاية أركان ببذل قصارى جهدها لخفض التضخم إلى ما دون نسبة 10 بالمئة.

ومع ذلك، إن الأرقام الرسمية ينتقدها ويشكك فيها بانتظام اقتصاديون مستقلون، فهولاء يقولون إن نسبة التضخم بلغت في الواقع 69.21 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.