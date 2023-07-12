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إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل تشرين الأول/أكتوبر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان Copyright LUDOVIC MARIN/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن تركيا لن تتمكن من المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل تشرين الأول/أكتوبر على أقرب تقدير لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وأوضح "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران" مضيفا أن "ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها" بمجرد عودة النواب في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف "ثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها. لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".

وتابع "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".

وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.

ووافق الرئيس التركي الاثنين على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد عرقلة ترشحها لأكثر من عام.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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