شاهد: هجوم أوكراني على سفينة روسية في قاعدة بالبحر الأسود

قال مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس الجمعة إن هجوما بمسيّرة أوكرانية على سفينة روسية في قاعدة نوفوروسييسك في البحر الأسود كان "ناجحا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد استهدفت سفينة أولينيغورسكي غورنياك، قال المصدر "نعم، كانت هذه السفينة الحربية بالتحديد هدف الضربة".

أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك

ويشكل ذلك أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك النفطي الكبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالى 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين. ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.

وأكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب في بيان عدم تسجيل أي ضرر وأن النفط لا يزال يُنقل بشكل طبيعي بواسطة سفن راسية في المرفأ.

"تدمير الأسطول الروسي"

واستُهدف الأسطول الروسي للبحر الأسود الذي تقع قاعدته الرئيسية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مرات عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وقد تكثّفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها أحبطت هجوماً شن بواسطة ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترا حنوب غرب سيفاستوبول. ووقعت عملية مماثلة قبل أسبوع من ذلك.

وكتبت مستشار الرئاسية الأوكرانية ميخايلو بودولياك على منصة اكس (تويتر سابقا) الجمعة "ماذا يحدث في البحر الأسود؟ المسيّرات تغيّر قواعد اللعبة". وأوضح أنها تسمح "بتدمير قيمة الأسطول الروسي".

وتؤكد كييف التي تشن منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا لاستعادة مناطق سيطرت عليها موسكو، مع تسجيل نتائج متواضعة حتى الآن، نيتها استعادة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وسبق أن تعرضت شبه جزيرة القرم لهجمات بمسيّرات نهاية تموز/يوليو. والأحد قالت السلطات الروسية فيها أنها دمرت 25 من هذه الطائرات الأوكرانية.

في المقابل تقصف روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود منذ انسحابها من مبادرة البحر الأسود وهي اتفاقية كانت تسمح لكييف بتصدير الحبوب.