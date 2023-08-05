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انفجار مبنى في الدائرة 18 في باريس يسفر عن إصابة 5 أشخاص

موقع الانفجار الذي وقع السبت 5 أغسطس 2023
موقع الانفجار الذي وقع السبت 5 أغسطس 2023 Copyright BERTILLE LAGORCE/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

انفجار السبت في الدائرة الثامنة عشرة كان أقل قوة ولم يتبعه حريق، لكنه حطم نوافذ المبنى الذي تم تجديد واجهته مؤخرا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

أصيب خمسة أشخاص السبت في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.

يذكّر الانفجار بآخر وقع في حزيران/يونيو وأودى بثلاثة اشخاص بعد اشتعال النيران في مبنى وانهياره في منطقة قريبة من وسط باريس السياحي.

انفجار السبت في الدائرة الثامنة عشرة كان أقل قوة ولم يتبعه حريق، لكنه حطم نوافذ المبنى الذي تم تجديد واجهته مؤخرا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

ونقل المصابون الخمسة إلى المستشفى وتم إجلاء سكان المبنى الآخرين.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه حادث.

وقال نادل في مطعم مجاور لوكالة فرانس برس إنه سمع "دويا أعقبته سحابة غبار غطت الشارع بأكمله".

في كانون الثاني/يناير 2019، قضى أربعة أشخاص بينهم اطفائيان وأصيب 66 شخصا في انفجار ناجم عن تسرب غاز دمر مبنى قرب وسط باريس.

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