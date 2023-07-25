رئيسة بلدية باريس لا تفهم "ما الذي يلعبه سان جرمان" مع مبابي

بقلم: يورونيوز

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الثلاثاء عندما سُئلت عن الخلاف بين باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي أنها لا تفهم "ما الذي يلعبه" فريق العاصمة مع قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وقالت هيدالغو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" وراديو مونتي كارلو: "أنا لا أفهم على الإطلاق ما الذي يلعبه باريس سان جرمان، لديهم أفضل لاعب في العالم. كيليان هو أفضل لاعب في العالم".

وأضافت مندهشة: "إنهم مستعدون لعدم إشراكه الموسم المقبل. أعترف أنني لا أفهم شيئاً".

وتابعت "من الواضح أن كيليان لاعب استثنائي وأود أن يبقى في باريس. أعتقد أنها كانت أيضًا رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة في باريس. لذا فالسؤال هو: ما الذي يلعبه باريس سان جرمان؟".

وبدأت عملية لي الذراع بين باريس سان جرمان ومبابي بعدما قرر الأخير عدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي لعقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ويرغب باريس سان جرمان المقتنع بأن اللاعب لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد الاسباني للانضمام الى صفوفه في عام 2024، في تمديد عقد نجمه أو بيعه هذا الصيف.

وسيكون بإمكان مبابي الرحيل الصيف المقبل مجانا ما يشكل ضربة مالية قاسية لأبطال فرنسا الذين تعاقدوا معه مقابل 180 مليون يورو في عام 2017 قادما من موناكو ومنحوه راتباً باهظاً خلال تمديد عقده في أيار/مايو 2022.

ويتدرب مبابي الذي استبعد من جولة باريس سان جرمان الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، حاليًا في مركز التدريبات في بواسي مع فريق الشباب واللاعبين المرشحين لترك النادي هذا الصيف. وقّع للمعجبين السبت ببرودة أعصاب وكأن شيئا لم يحدث معه.

وبدأ النادي الباريسي منذ مساء الجمعة وتفاقم الأزمة بينه وبين نجمه، في استقبال عروض الأندية المهتمة بمبابي أبرزها من نادي الهلال السعودي الذي سمح له بالتفاوض مع قائد المنتخب الفرنسي على أساس صفقة انتقال قدرها 300 مليون يورو.