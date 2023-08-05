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إيران تعزز قدرات قوات الحرس الثوري البحرية بصواريخ وطائرات بدون طيارات

صواريخ الكروز البحرية التي تحمل اسم أبو مهدي معروضة خلال مراسم تسليمها لكل من البحرية الإيرانية وكذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
صواريخ الكروز البحرية التي تحمل اسم أبو مهدي معروضة خلال مراسم تسليمها لكل من البحرية الإيرانية وكذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

تأتي هذه الخطوة في أعقاب عرض الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر بحارة مسلحين ومشاة بحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز في الخليج، لحمايتها من إمكانية تعرض طهران لها أو حتى مصادرتها.

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، السبت، إن إيران زودت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيرة وصواريخ مداها 1000 كيلومتر.

وقالت الوكالة الإيرانية إن أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، وعدة مئات من الصواريخ الجوالة والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و 1000 كيلومتر، من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات قوات الحرس الثوري البحرية اليوم".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر بحارة مسلحين ومشاة بحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز في الخليج، لحمايتها من إمكانية تعرض طهران لها أو حتى مصادرتها.

بالإضافة إلى عرض الولايات المتحدة الأخير بخصوص حراسة السفن التجارية، قالت واشنطن الشهر الماضي إنها سترسل طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف -35 وإف -16، إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية في الخليج.

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