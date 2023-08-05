بلدية تل أبيب قالت إن المنفذ أطلق النار على مفتش الأمن البلدي عندما اقترب منه في حي نحلات بنيامين في المدينة

وسائل إعلام عبرية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في تل أبيب وأنباء عن مقتل المنفذ

قبل وقت قصير من المظاهرة الأسبوعية المخطط لها في شارع كابلان بتل أبيب احتجاجا على خطة نتنياهو القضائية قالت الشرطة الإسرائيلية إن إسرائيليا يبلغ من العمر 40 عامًا أصيب بجروح خطيرة جدا بعد ظهر اليوم بالرصاص عند "نحلات بنيامين" في تل أبيب وذلك بعد أن أطلق شاب النار ويشتبه في أنه فلسطيني على مفتشي دورية الأمن التابعة لبلدية تل أبيب، ورد أفراد الأمن البلدي بإطلاق النار وقتل المهاجم. مصادر فلسطينية ذكرت ان منفذ الهجوم هو الشاب كامل أبو بكر من كتيبة جنين ويبلغ من العمر 27 عاما.

وبحسب المتحدثة باسم بلدية تل أبيب، فإن منفذ الهجوم أثار شكوك دورية مفتشي البلدية التي كانت في منطقة الهجوم فاقتربت منه وسارع لسحب مسدس وأطلق النار على رأس أحد أفرادها بحسب المتحدثة باسم بلدية تل أبيب.

منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.