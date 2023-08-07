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مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي على محيط دمشق

من الأرشيف، صاروخ إسرائيلي في سماء دمشق
من الأرشيف، صاروخ إسرائيلي في سماء دمشق Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز

استهدف قصف إسرائيلي بعد منتصف ليل الأحد الاثنين مواقع في محيط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."

وفي 19 تموز/يوليو، قُتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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