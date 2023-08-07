تقرير: نيمار أبلغ باريس سان جرمان بأنه يريد الرحيل عن النادي

لم يحدد التقرير موعد مغادرة نيمار المحتمل، وهو خبر يأتي وسط حالة من الغموض التي تحيط بمستقبل نجم آخر في باريس سان جرمان وهو كيليان مبابي.

أشار تقرير صحافي فرنسي صدر هذا الإثنين إلى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أبلغ أشخاصاً في أوساط نادي باريس سان جرمان الفرنسي برغبته في الرحيل.

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ولم يعلق النادي علناً على الأمر، لكن من المرجح أن يبلغ نيمار، الذي يرتبط بعقد مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2025، رسمياً نيته المغادرة إلى المديرين التنفيذيين للنادي قريباً.

لكن التقرير الذي نشرته مجلة ليكيب لم يحدد موعد مغادرة نيمار المحتمل، وهو خبر يأتي وسط حالة من الغموض التي تحيط بمستقبل نجم آخر فيه وهو النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وغادر الأسطورة ليونيل ميسي النادي في وقت سابق من هذا الصيف لينضم إلى إنتر ميامي، وإذا تبعه نيمار ومبابي خارج باريس سان جرمان، فسيكون ذلك بمثابة نهاية حقبة.

ويحاول النادي التخلص ممّا وصفه رئيسه ناصر الخليفي سابقاً بسياسة "الصورة المبهرة" التي اتبعها في الماضي، والعمل على تطوير المزيد من اللاعبين، بدلاً من شراء أفضل النجوم بأسعار خيالية.

وكان نيمار المثال الأبرز على السياسة القديمة حيث أنفق باريس سان جرمان عليه مبلغاً قدره 222 مليون يورو لشرائه من برشلونة عام 2017.

وحقق نيمار لقب الدوري الفرنسي 5 مرات منذ انضمامه إلى النادي ولكنه فشل في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقم الأهم في القارة.

من جهة أخرى، تم استبعاد مبابي من مجموعة التدريبات الرئيسية في النادي مع استمرار المواجهة بشأن عقده.

وتشير وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إلى أن مصادر باريس سان جرمان مقتنعة بأنه قد توصل بالفعل إلى اتفاق للتوقيع رسمياً لريال مدريد عند انتهاء عقده.

وكان النادي أعطى نادي الهلال الإذن بالتحدث إلى مبابي بعد أن قدم النادي السعودي عرضاً قياسياً عالمياً بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي. ومع ذلك أفيد أن مبابي وممثليه رفضوا مقابلة وفد من النادي عندما زاروا باريس.

وذكرت تقارير أيضاً أن تشيلسي وبرشلونة يحاولان أيضاً الحصول على خدمات مبابي ولكنهما يواجهان مسألة تأمين صفقة النجم الفرنسي مادياً.

وفاز مبابي بكأس العالم مع فرنسا في 2018.