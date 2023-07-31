بعض رفضه عرض الهلال السعودي.. هل يتعاقد مبابي مع ليفربول الإنجليزي؟

بقلم: يورونيوز

يسعى نادي ليفربول مرة أخرى إلى الحصول على توقيع النجم الفرنسي بعد ست سنوات من خسارته الصفقة.

وسط إشاعات وتكهنات متواصلة حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رفض نجم نادي باريس سان جيرمان إجراء محادثات مع مسؤولين في نادي الهلال السعودي الساعي إلى التعاقد معه بصفقة قيمتها 300 مليون يورو.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن وفدا سعوديا وصل العاصمة باريس الأربعاء الماضي للقاء بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في وقت أكد فيه عدد من المقربين من مبابي أنه "لم يفكر أبدا في هذا الخيار".

من جهة أخرى، يسعى نادي ليفربول مرة أخرى إلى الحصول على توقيع النجم الفرنسي بعد ست سنوات من خسارته الصفقة.

وستسمح الصفقة الممتدة لموسم كامل لمبابي بإكمال تحول حلمه إلى البرنابيو الصيف المقبل إذا رغب في ذلك، ومن المعروف أن المهاجم معجب بمدرب الريدز يورغن كلوب.

وقد أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن كلوب أجرى اتصالا هاتفيا بوالد مبابي، اليوم الإثنين، في محاولة لضمان انتقاله إلى صفوف ليفربول.

ويذكر أن مبابي رفض تمديد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان الذي يتوقع أن ينتهي العام المقبل وفقا لشروط العقد، مما دفع بطل فرنسا إلى طرح النجم للبيع.