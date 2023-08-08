كأس العالم للسيدات: هكذا تفاعل المشجعون والمشجعات بعد هزيمة المغرب وفوز فرنسا

بالرغم من خيبة أمل بعض المشجعين المغاربة من خروج منتخب بلادهم من بطولة كأس العالم للسيدات، إلا أن الكثيرين يرون في مشاركة المغرب إنجازا مهما يجب الافتخار به.

بعد خروج منتخب المغرب من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات على يد المنتخب الفرنسي، تباينت ردود أفعال المشجعين الذين تابعوا المباراة.

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في العاصمة الفرنسية باريس قالت سيمون ماريسال، وهي سيدة فرنسية شجعت منتخب بلادها، إنها "راضية جدا. كانت مباراة جيدة جدا".

وتابعت "نحن فخورون بالفتيات الفرنسيات."

أما جعفر لحلو، وهو شاب شجع منتخب المغرب، تابع المباراة من باريس أيضا، فقد بدا حزينا، وقال: "نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لم نستحق ذلك. ما الذي صنع الفارق؟ أعتقد أن الخبرة كانت لها اليد العليا. أعتقد أننا كنا عاطفيين بعض الشيء، لكننا لا نأسف لذلك. أعتقد أننا قدمنا بطولة جيدة حقًا".

وأضاف لحلو إنه يجب تذكّر أن أهم شيء هو أن دور المرأة يتصاعد وأن كرة القدم النسائية تتطور. وتابع: "يجب أن نشجع هؤلاء اللاعبات ونتمنى لهن كل التوفيق. وأعتقد أنه في غضون سنوات قليلة، سنسمع عنهن. مبروك لفرنسا. لقد كانت مباراة رائعة ".

بالرغْم من خروجهن من ثمن نهائي مونديال السيدات بعد هزيمة قاسية أمام فرنسا 0-4 الثلاثاء في أديليد بأستراليا، خلقت سيدات المنتخب المغربي شعورًا "بالفخر" و"الاحترام"، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربيًا.

ففي الدار البيضاء، تقول ريم بن لغماري "إنه فخر لنا أن نصل إلى هذا المستوى من المنافسة، مسارهن إنجاز في حد ذاته". وأضافت الطالبة (24 عامًا): "إنها رياضة يسيطر عليها الرجال تقليديًا، لكنهن أثبتن أن للنساء أيضا مكانتهن فيها".

تكسير الأفكار النمطية

وبمعزل عن إحباط الإقصاء، يقول المشجع يونس واشمي (37 عامًا) "أشعر بكثير من الاحترام إزاء ما استطعن إنجازه.. لا يزال أمامهن الكثير من العمل هذا مؤكد، لكنها أول مشاركة لهن في المونديال". أما الطالبة الشابة غيثة بدير (23 عاماً) فقالت: "لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية"، معربة عن "تأثرها" بالنموذج الذي تمثله بالنسبة إليها لاعبات المنتخب.

واعتبر تأهل سيدات المغرب لثمن النهائي نجاحًا فعليًا في طريقه بالمسابقة، فهي أول نهائيات كأس عالم للسيدات يخضنها في تاريخهن.