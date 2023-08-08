مونديال السيدات: فرنسا تنهي مغامرة المغرب وتبلغ ربع النهائي

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-صفر الثلاثاء في أديلايد في طريقه إلى ربع النهائي حيث سيواجه أستراليا احدى الدولتين المضيفتين للبطولة.

وسجلت كنزة دالي في الدقيقة (15) وكاديدياتو دياني في الدقيقة (20) وأوجيني لو سومير هدفين في الدقيقة (23 و70) أهداف فرنسا.

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وكان المنتخب المغربي للسيدات قد خسر أمام ألمانيا صفر- 6 ثم فاز على كوريا الجنوبية وكولومبيا بنفس النتيجة 1-0.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي الذي ضرب موعداً نارياً مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية السبت في بريزبين.

وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله الى الدور السادس عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة المنتخب العربي الأولى في النهائيات، إلا أنّ المغربيات عانين الأمرَين من البداية ـأمام فريق المدرب هيرفي رينار الذي سبق أن أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين العامين 2016 و2019، ثمّ السعودي بين 2019 و2023.

وحسمت فرنسا النتيجة في مدى 8 دقائق في الشوط الأول. افتتحت دالي التسجيل بعد مرور ربع ساعة مستثمرة كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعتها رأسية في الشباك من مسافة قريبة من دون مراقبة.

ثم أضافت دياني الثاني بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتهادى في الشباك (20).

وعززت لو سومير الهدافة التاريخية لمنتخب فرنسا النتيجة بتسجيلها الهدف الثالث بعد مرور 23 دقيقة قبل أن تختتم اللاعبة ذاتها مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسيلعب الفائز بين المنتخبَين الفرنسي والأسترالي مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع إنجلترا وكولومبيا في الدور نصف النهائي.