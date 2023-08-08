وزير الدفاع: إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء بإعادة لبنان إلى العصر الحجري" في أي حرب محتملة مع حزب الله وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال يوآف غالانت متحدثاً إلى صحافيين على هامش جولة قام بها إلى الحدود الشمالية "أحذر حزب الله ونصر الله بألا يرتكب خطأ. لقد ارتكبتم خطأ في الماضي ودفعتم أثماناً باهظة جداً. وإذا تطورت الأمور نحو تصعيد أو مواجهة، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

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وكان غالانت قال سابقاً في بيان " لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غالانت تحدث مع ضباط الجيش حول أهمية تسريع بناء الجدار الحدودي.

جاءت تصريحات غالانت وسط تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وخاضت إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران حرباً مدمرة استمرت 34 يوماً في صيف عام 2006.