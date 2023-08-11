شاهد: حشد غفير يشيّع فلسطينياً قتله الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن محمود جهاد جراد [23 عاماً] "ارتقى فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم".

اعلان

وأكد قريبه إياد عبد الرحيم جراد لفرانس برس أنه قتل بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى المخيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مشتبهاً بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية" خلال المداهمة. وأوضح الجيش أنه تم استخدام عبوات ناسفة وحجارة وألعاب نارية ضد قواته.

ولف جثمان جراد بالعلم الفلسطيني وتم تشييعه الجمعة.

يأتي هذا في سياق مواجهات متكرّرة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيّما في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 214 فلسطينياً و28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي، ثلاثة أفراد من الأقلية العربية.