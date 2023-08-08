مشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا يبلغن الشرطة بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي

طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني.

أبلغت أكثر من ستّ مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن وفق ما ذكرت محاميتهن الثلاثاء.

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وجاءت الشكوى بعد أن طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة التي أقيمت في العاصمة جاكرتا بين 29 تموز/يوليو والثالث من آب/أغسطس بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.

وصرحت محامية المتسابقات ميليسا إنغريني لفرانس برس أن مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على أجسادهن".

وتابعت hن "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".

وقالت إن المتباريات الثلاثين في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن. وأضافت أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا ترونويودو ويسنو أنديكو للصحافيين الثلاثاء إن المتباريات قدمن بلاغاً للشرطة، موضحاً أن الجهاز فتح تحقيقاً استناداً إلى البلاغ "كأساس لمزيد من التحقيقات".

لم تؤكد بوبي كابيلا المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا هذه المزاعم أو تنفها في منشور على إنستغرام لكنها أعربت عن امتنانها للذين شاركونا "آراءهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم" بشأن الحادث.