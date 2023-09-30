شاهد: لحظة اختيار ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2023

بقلم: يورونيوز

الحدث أقيم في مسرح منتجع وكازينو غراند سييرا الكبير في رينو تاهو.

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توجت ملكة جمال يوتا، نويليا فويت، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2023.

وفازت فويت بالمسابقة في نسختها الثانية والسبعين ليلة الجمعة وستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في السلفادور في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

الحدث أقيم في مسرح منتجع وكازينو غراند سييرا الكبير Grand Sierra Resort and Casino's Grand Theatre في رينو تاهو.

وحلت ملكة جمال هاواي، سافانا غانكيفيتش، وصيفة أولى.

تقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سنويا منذ عام 1952، ووفقا للمنظمة، فإن المسابقة "لا تتعلق فقط بالجمال الخارجي، بل تحتفي بالجمال الداخلي والذكاء لكل متسابقة".