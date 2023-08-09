سعيد حظ في فلوريدا يفوز بـ1.58 مليار دولار.. ثالث أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة

بحال اختار الفائز استلام المبلغ في دفعات سنوية على مدار 30 عاماً سينال المبلغ كاملاً، أما إذا اختار مبلغاً مقطوعاً بشكل فوري (وعادة ما يفضل الفائزون هذا الخيار) فلن يستلم كامل المبلغ، وإنما 783.3 مليون دولار فقط، وفق التقديرات لجائزة الثلاثاء الكبرى.

بعد أربعة أشهر من غياب الفرحة والمفاجأة عن الفائزين باليانصيب في الولايات المتحدة، أُعلن عن فائز جديد بالجائزة الكبرى في فلوريدا ليلة الثلاثاء. سعيد الحظ فاز بـ 1.58 مليار دولار بما يعرف بالميغا ميليونز Mega Millions.

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قبل الفوز الكبير ليلة الثلاثاء، كان هناك 31 سحبًا متتاليًا دون فائزين، أي أن آخر مرة فاز فيها أحدهم بالجائزة الكبرى للعبة كانت في 18 نيسان/ أبريل الماضي. هذا التأخير كان من حظ الفائز ليلة الثلاثاء، حيث تراكمت مبالغ الجوائز السابقة وأُضيفت لهذه الجائزة لتصبح ثالث أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

كما يعد الفوز بهذه الجائزة أمرًا نادرًا، فنسبة احتمال الفوز واحد لكل 302.6 مليون.

هل سيتمتع الفائز بكامل المبلغ؟

بحال اختار الفائز استلام المبلغ في دفعات سنوية على مدار 30 عامًا سينال المبلغ كاملًا، أما إذا اختار مبلغًا مقطوعًا بشكل فوري (وعادة ما يفضل الفائزون هذا الخيار) فلن يستلم كامل المبلغ، وإنما 783.3 مليون دولار فقط، وفق التقديرات لجائزة الثلاثاء الكبرى.

لكن هذا كله قبل احتساب الضرائب، مما يعني أن المبلغ سيتضاءل أكثر؛ فأموال الجائزة تخضع للضرائب الفيدرالية، كما تفرض العديد من الولايات ضريبة على أرباح اليانصيب.

يُلعب يانصيب الجائزة الكبرى ميغا ميليونز Mega Millions في خمس وأربعين ولاية، وواشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأمريكية.

يذكر أن الفائز اشترى البطاقة الرابحة من متجر في شاطئ نيبتون في فلوريدا، وفقًا لما أعلنه مركز يانصيب فلوريدا.