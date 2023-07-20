سادس أكبر جائزة في تاريخ أمريكا.. مواطن يفوز بأكثر من مليار دولار في إحدى ألعاب اليانصيب

بقلم: يورونيوز

فاز أحد المشاركين في لعبة الحظ Powerball بالجائزة الكبرى البالغة 1.08 مليار دولار، وهي ثالث أكبر جائزة في تاريخ اللعبة، والسادسة في تاريخ الولايات المتحدة، ليلة الأربعاء.

وكانت الأرقام الفائزة 7 و10 و11 و13 و24 إضافة للـ"Powerball" التي حملت الرقم 24.

وتم بيع التذكرة الفائزة في متجر بلوس أنجلس في كاليفورنيا، وسيختار الفائز بين الحصول على مبلغ 558.1 مليون دولار دفعة واحدة، أو الحصول على المبلغ الكامل للجائزة ولكن بدفعات سنوية.

والسبب في وصول الجائزة إلى هذا المبلغ هو عدم فوز أي شخص على مدى 36 سحبًا، وتحديدًا منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.

وتُعتبر احتمالات الفوز في هذه اللعبة ضئيلة جدًا، وتبلغ 1 من 292.2 مليون تجربة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فاز رجل من كاليفورنيا بأكبر جائزة كبرى في تاريخ لعبة Powerball ، حيث عاد إلى المنزل مع جائزة قدرها 2.04 مليار دولار.