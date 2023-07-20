EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

سادس أكبر جائزة في تاريخ أمريكا.. مواطن يفوز بأكثر من مليار دولار في إحدى ألعاب اليانصيب

المتجر الذي اشترى منه الفائز اللعبة
المتجر الذي اشترى منه الفائز اللعبة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

فاز أحد المشاركين في لعبة الحظ Powerball بالجائزة الكبرى البالغة 1.08 مليار دولار، وهي ثالث أكبر جائزة في تاريخ اللعبة، والسادسة في تاريخ الولايات المتحدة، ليلة الأربعاء.

وكانت الأرقام الفائزة 7 و10 و11 و13 و24 إضافة للـ"Powerball" التي حملت الرقم 24.

وتم بيع التذكرة الفائزة في متجر بلوس أنجلس في كاليفورنيا، وسيختار الفائز بين الحصول على مبلغ 558.1 مليون دولار دفعة واحدة، أو الحصول على المبلغ الكامل للجائزة ولكن بدفعات سنوية.

والسبب في وصول الجائزة إلى هذا المبلغ هو عدم فوز أي شخص على مدى 36 سحبًا، وتحديدًا منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.

وتُعتبر احتمالات الفوز في هذه اللعبة ضئيلة جدًا، وتبلغ 1 من 292.2 مليون تجربة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فاز رجل من كاليفورنيا بأكبر جائزة كبرى في تاريخ لعبة Powerball ، حيث عاد إلى المنزل مع جائزة قدرها 2.04 مليار دولار.

مواضيع إضافية

تقارير: قائد ليفربول هندرسون يقترب من الاتفاق السعودي

شاهد: فلسطينيون يتظاهرون في واشنطن رفضًا لزيارة الرئيس الإسرائيلي

"ميتا" تتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

الولايات المتحدة الأمريكية جائزة يانصيب