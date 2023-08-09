ألمانيا أنفقت 55 ألف يورو على شعر ميركل ومكياجها منذ غادرت منصبها في 2021

أنفقت الحكومة الألمانية نحو 55 ألف يورو على مكياج وشعر المستشارة السابقة أنغيلا ميركل منذ خروجها من منصب المستشارية عام 2021 بحسب وثائق نشرتها صحيفة Tagesspiegel اليومية الثلاثاء.

ويتيح قانون ألماني وهو قانون حرية المعلومات لأي جهة طلب معلومات من هذا النوع، وأظهرت الوثائق التي نشرتها الجريدة أن الحكومة الألمانية لا تزال تخصص لميركل عدّة نفقات.

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ووفق تقرير سابق للصحيفة نفسها، فإن ميركل استغنت عن خدمات الشخص الذي كان يهتم بمكياجها، وهي حالياً تعتمد على فنانة مكياج ومصففة شعر تعمل لحسابها الخاص، وتعمل أيضاً كمصممة أزياء، متخذة من برلين مقراً لها.

وتؤمّن المستشارية تكاليف شعر ومكياج ميركل لارتباطاتها العامة والخاصة، وقدّمت المستشارة السابقة حتى الآن فاتورة بقيمة 17.200 يورو في 2023 وفاتورة بقيمة 37.780 يورو في 2022.

المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وزوجها يوأخيم زاور يتوجهان إلى عرض أوبرا في مدينة بايرويت جنوبي ألمانيا AP Photo

وقالت المستشارية لـTagesspiegel إن تلك النفقات "مرتبطة بأداء ميركل لواجبات رسمية مستمرة، بغض النظر عمّا إذا كانت عامة أو غير عامة". وأفاد التقرير أن المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس يكلّف الخزينة العامة نفقات لأسباب مشابهة. فحتى الآن هذا العام، أنفق ممثلون عن المستشارية 21.808 يورو على مصاريف تصفيف الشعر والمكياج، بينما وصل المبلغ إلى 39.910 يورو في 2022.

وأظهرت أرقام في تحقيق برلماني في وقت سابق من هذا العام أن الإنفاق على المصورين ومصففي الشعر وفناني المكياج ارتفع إلى نحو 1.5 مليون يورو في أول سنة كاملة لحكومة شولتس [عام 2022].

وكان هذا أعلى بنسبة 80 بالمئة تقريباً مما كان عليه الإنفاق عام 2021، وهو العام الأخير لميركل على رأس السلطة التنفيذية في ألمانيا.

والأسبوع الماضي صدر تقرير جاء فيه أن مستشارية الدولة لرئيس الوزراء المحافظ ماركوس سودر أنفقت ما يقرب من 180 ألف يورو على المصورين المستقلين خلال عام 2022 وحده.