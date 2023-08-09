شاهد: خفر السواحل اليوناني ينقذ مهاجرين تقطعت بهم السبل في بحر إيجة

أظهر فيديو نشره خفر السواحل اليوناني يوم الثلاثاء عملية إنقاذ مجموعتين من المهاجرين كانوا على متن قوارب عائمة في بحر إيجة قبالة سواحل اليوناني الشرقية.

وقالت السلطات اليونانية لاحقًا في بيان إن خفر السواحل أنقذ 52 شخصًا بالقرب من جزيرة "فالكونيرا" النائية شرق البلاد، مشيرة إلى أن المنطقة البحرية معروفة بتياراتها القوية وأمواجها العالية. ونُقل المهاجرون إثر ذلك إلى مرفأ لافوريو جنوب شرق أثينا.

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وفي عملية أخرى منفصلة، أنقذ خفر السواحل الثلاثاء أيضًا 19 شخصًا تقطعت بهم السبل وفقدوا وجهتهم بالقرب من جزيرة ساموس شمالي شرق بحر إيجة.

وشهدت السواحل اليونانية أسوأ كارثة إنسانية في حزيران/يونيو الماضي، حيث غرقت سفينة صيد كانت مكتظة بالمهاجرين (نحو 750 حسب السلطات) ولم تتمكن الفرق البحرية آنذاك إلا من إنقاذ 104 مهاجرًا.

ووُجهت انتقادات للسلطات اليونانية بسبب استجابتها البطيئة على الحادثة.

وأبلغت اليونان عن زيادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إليها عن طريق البحر في الأسابيع الأخيرة.

وعلى امتداد عقود كانت البلاد أحد طرق الهجرة المفضلة إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصًا لهؤلاء الفارين من النزاعات المسلحة والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.