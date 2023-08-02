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اليونان تقدم أسبوعا مجانيا للسياح الذين فروا إثر الحرائق في جزيرة رودوس

السياح يلتقطون صورًا أثناء غروب الشمس في مدينة نافبليون، جنوب اليونان، في 31 يوليو 2023.
السياح يلتقطون صورًا أثناء غروب الشمس في مدينة نافبليون، جنوب اليونان، في 31 يوليو 2023. Copyright LOUISA GOULIAMAKI/AFP
بقلم:  يوورنيوز

قال رئيس الوزراء لقناة "آي تي في" إن "رودوس اليوم ترحب بالزوار أكثر من من أي وقت مضى، الجزيرة عادت إلى طبيعتها".

يمكن للسياح الذين أُرغموا على الفرار إثر الحرائق التي اندلعت في جزيرة رودوس اليونانية، العودة لأسبوع مجانا العام القادم، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأربعاء.

ساهمت درجات حرارة مرتفعة جدا ومناخ جاف ورياح قوية في اندلاع حرائق استمرت أسبوعين مثيرة الفوضى في عز موسم السياحة الصيفية المزدحم في اليونان.

وفر عشرات آلاف السياح والمواطنين من فنادق وقرى بجزيرة رودوس، فيما أُجلي المئات من كورفو ومناطق أخرى.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لقناة آي تي في البريطانية إن "الحكومة اليونانية ستقدم عطلة مجانية لأسبوع في رودوس في فصل الربيع أو الخريف القادم لجميع الذين قُطعت عطلاتهم بسبب حرائق الغابات".

أودت الحرائق بخمسة أشخاص على الأقل في اليونان وأتت على نحو 50 ألف هكتار (123,500 فدان) من الأراضي، وفق مرصد أثينا.

وعلقت شركة السفر العملاقة تي يو آي وشركة جيت-2 البريطانية المنخفضة التكلفة رحلات الركاب إلى رودوس وأرسلت طائرات من دون ركاب لإجلاء سياح.

وأطلقت وكالات السفر اليونانية حملة بعنوان "رودوس آمنة" لجذب السياح والمصطافين.

وقال رئيس الوزراء لقناة "آي تي في" إن "رودوس اليوم ترحب بالزوار أكثر من من أي وقت مضى، الجزيرة عادت إلى طبيعتها".

واستأنفت شركة الطيران تي يو آي رحلاتها إلى الجزيرة الأسبوع الماضي.

لأكثر من عشرة أيام الشهر الماضي رزحت اليونان تحت وطأة موجة حر هي الأطول لشهر تموز/يوليو منذ عقود، وفق خبراء.

ووصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية قبل أن تنخفض.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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