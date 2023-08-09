مقتل مراسل وعسكرييَن بانفجار عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا

كان القتلى، وفق التلفزيون الرسمي السوري، في طريق عودتهم "بعد إحباط عملية تهريب مخدرات" في محافظة درعا.

قتل مراسل صحافي وعسكريان الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

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وأعلن التلفزيون الرسمي السوري "ارتقاء الزميل فراس الأحمد مراسل قناة سما وعنصرين من قواتنا المسلحة بعبوة زرعها إرهابيون".

وكان القتلى، وفق المصدر ذاته، في طريق عودتهم "بعد إحباط عملية تهريب مخدرات" في محافظة درعا.

ومنذ اندلاع النزاع في العام 2011، وثقت منظمة مراسلون بلا حدود مقتل 279 صحافياً في سوريا.

وتطغى فوضى أمنية على محافظة درعا التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها كاملة في 2018، وتشهد تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد القوات الحكومية واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر فيه السلاح في كل مكان.

وتسبب النزاع الدامي في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.