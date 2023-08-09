أكثر من 40 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق مركب في المتوسط

فقد 41 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال بعد غرق قاربهم الذي انطلق الأسبوع الماضي من صفاقس التونسية وعلى متنه 45 مهاجراً، بحسب بيان للأمم المتحدة الأربعاء نقلاً عن أربعة ناجين نقلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

فقد 41 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال بعد غرق قاربهم الذي انطلق الأسبوع الماضي من صفاقس التونسية وعلى متنه 45 مهاجراً، بحسب بيان للأمم المتحدة الأربعاء نقلاً عن أربعة ناجين نقلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

اعلان

وأسفت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والأطفال (يونيسف) والهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) في بيان مشترك لحادث "الغرق الرهيب الذي وقع ليل الخميس 3 آب/أغسطس الجمعة 4 آب/أغسطس في البحر المتوسط".

وكان التلفزيون الإيطالي الحكومي ذكر منذ صباح الأربعاء أن القارب غرق قبالة الشواطئ التونسية مضيفاً أن أربعة ناجين تمّت إعادتهم إلى اليابسة عبر سفينة ترفع علم مالطا.

وذكر التلفزيون أن الناجين وضعوا في جزيرة لامبيدوسا، الأمر الذي أكد عليه أليساندرو فيلوغرانو المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر الإيطالي.

وتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين بحراً إلى إيطاليا في 2023 حيث بلغ 93 ألفاً تقريباً بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية.