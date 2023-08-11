شاهد: السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 623 مهاجر في المتوسط خلال 36 ساعة

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

قال البيان إن السفينة أوشن فايكينغ تلقت الخميس "تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا".

قامت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية بإنقاذ 623 شخصاً في 15 عملية خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

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من بين هؤلاء المهاجرين، حددت المنظمة غير حكومية ومقرها مرسيليا (جنوب) 146 قاصراً غير مصحوبين بذويهم و15 قاصراً مصحوباً بالإضافة إلى امرأتين حاملين.

ويقع مقر المنظمة في مرسيليا بجنوب فرنسا.

ونظراً لعدم قدرتها على نقل جميع الناجين لمسافات طويلة، سيتم إنزال جزء منهم مساء في لامبيدوسا والجزء المتبقي في ميناء تشيفيتافيكيا شمال غرب روما والذي ينبغي أن تصل إليه السفينة بحلول 14 أو 15 آب/أغسطس، وفق ما أفادت نائبة مدير العمليات كارلا ملكي.

العديد من الناجين من السودان الذي يشهد حرباً منذ نحو أربعة أشهر، إضافة إلى مهاجرين من غينيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين وبنغلادش.

وسابقاً الجمعة كانت المنظمة أعلنت إنقاذ 500 مهاجر موضحة في بيان سابق أنه "تم تنفيذ 11 عملية إنقاذ منذ أكثر من 42 ساعة وأسعف أكثر من 500 شخص" من قبل فرق "إس أو إس ميديتيرانيه" والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن السفينة أوشن فايكينغ في البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن "عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في منطقة البحث والإنقاذ بين تونس ولامبيدوسا".

وقال البيان إن السفينة أوشن فايكينغ تلقت الخميس "تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا".

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023 فقد في هذه المنطقة 1848 مهاجراً مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

في حزيران/يونيو تسبب حادث غرق اعتبر الأخطر لمهاجرين في المتوسط بمصرع 82 شخصاً على الأقل ولكن في شرق المتوسط.

وكانت السلطات الإيطالية احتجزت أوشن فايكينغ لمدة 10 أيام في تموز/يوليو بعد اتهامها بإخفاقات أمنية. لكنها سمحت لها بالإبحار مجدداً في 21 منه.