أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال 5 سنوات

أظهرت أرقام رسمية نُشرت الجمعة أنّ أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش [القناة الإنجليزية] على متن قوارب صغيرة باتجاه السواحل البريطانية.

وأبحر 755 مهاجراً غير نظامي، يوم الخميس، باتجاه السواحل الإنجليزية في هذه الرحلة الخطرة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية.

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وهذا أعلى رقم يومي يسجّل منذ مطلع العام.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات الحكومة البريطانية، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا منذ العام 2018 الوصول بحراً إلى السواحل الإنجليزية 100715 مهاجراً.

وبدأ احتساب أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول على متن قوارب صغيرة عبر المانش إلى إنجلترا، وغالبيتهم انطلاقاً من السواحل الفرنسية القريبة، في 2018 بعد إغلاق السلطات الفرنسية المداخل المؤدّية إلى ميناء كاليه ونفق القناة.

ومع إغلاق هذه المداخل أمام المهاجرين بات عبورهم القناة إلى إنجلترا على متن شاحنات أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن شبه مستحيل، الأمر الذي دفع بالمهرّبين للاستعاضة عن هذا الطريق البرّي الآمن بالطريق البحري الخطر.

والقناة الإنجليزية [المانش] أحد أكثر المضائق ازدحاماً في العالم، غالباً ما تشهد غرق قوارب تضيق بالمهاجرين بعد أن يدفعوا أموالاً باهظة لمهرّبيهم.

وعلى الرّغم من الوعود التي أطلقها الساسة البريطانيون بـ"استعادة السيطرة" على الحدود حالما تخرج بلادهم من الاتّحاد الأوروبي، فإنّ عدد المهاجرين الذين تمكّنوا من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن قوارب صغيرة ارتفع منذ بريكست.

وبلغ هذا العدد مستوى قياسياً في 2022 إذ وصل إلى السواحل الإنجليزية 45 ألف مهاجر، مقابل 15.826 في العام الجاري. وكان قد وعد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك "بوقف القوارب".