نمو غير متوقع للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثاني

هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية

حقق الاقتصاد البريطاني نمواً مفاجئاً في الربع الثاني من عام 2023 نسبته 0.2%، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 % في حزيران/ يونيو، ما أدى إلى زيادة الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 1.8 %، بفضل تراجع أسعار الطاقة واستمرار عملية إصلاح سلاسل التوريد بعد وباء كوفيد.

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وشهد شهر أيار/ مايو الماضي يوم عطلة محلية إضافي ما شكل أحد عوامل زيادة الإنتاج في حزيران/ يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه.

هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتسهل هذه البيانات على البنك الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا رأى أنه من الضروري خفض التضخم الذي ما زالت أهدافه بعيدة جداً.

يذكر أن نسب النمو أقل أهمية مباشرة بالنسبة للبنك من نسب نمو الأجور والتضخم، والتي من المقرر الإفصاح عنها الأسبوع المقبل.

وتأثر الجنيه الإسترليني إيجابياً، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 1.2708 دولار في الساعة التي تلت صدور البيانات.

كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد، حيث راجع التجار وجهة نظرهم السابقة بأن التباطؤ الذي يلوح في الأفق سيجبر البنك على إنهاء دورة التشديد في المستقبل القريب.

وارتفع العائد على معيار Gilt لأجل عامين، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقعات الأسعار الرسمية، بنسبة 0.12٪ إلى 5.01٪.