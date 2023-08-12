EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. مصرع ستة وإصابة خمسة بحالة خطرة وإنقاذ العشرات في غرق زورق للمهاجرين في بحر المانش

دورية تابعة للبحرية الفرنسية تبحر في ميناء كاليه شمال فرنسا خلال عملية إنقاذ مشتركة فرنسية وبريطانية في 12/08/2023
دورية تابعة للبحرية الفرنسية تبحر في ميناء كاليه شمال فرنسا خلال عملية إنقاذ مشتركة فرنسية وبريطانية في 12/08/2023 Copyright BERNARD BARRON/AFP
بقلم:  Euronews
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

عبَر أكثر من مئة الف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد اجرته فرانس برس الجمعة استنادا الى ارقام رسمية بريطانية

قضى ستة مهاجرين إثر غرق زورقهم ليل الجمعة السبت في المانش قبالة سانغات (با دو كاليه)، وفق حصيلة جديدة أدلت بها متحدثة باسم مركز الشرطة البحرية.

اعلان

وكان المصدر نفسه أشار في حصيلة سابقة الى مصرع مهاجر فيما اعتبر خمسة آخرون في حالة خطيرة.

وقالت نيابة بولوني إن عمليات البحث تتواصل في محاولة للعثور على ما بين خمسة وعشرة مهاجرين لا يزالون مفقودين، فيما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ 55 آخرين.

وكان زورق دورية فرنسي قد رصد المركب المنكوب أثناء غرقه صباحا وسارع الى طلب المساعدة.

وتشارك في عملية الإنقاذ خمس سفن ومروحية فرنسية إضافة الى سفينتين بريطانيتين.

وعبَر أكثر من مئة الف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد اجرته فرانس برس الجمعة استنادا الى ارقام رسمية بريطانية.

وفي 2022، قضى خمسة مهاجرين في البحر وفقد أربعة آخرون حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الانكليزية انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قضى 27 مهاجرا بسبب غرق زورقهم.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 623 مهاجراً في المتوسط خلال 36 ساعة

أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال 5 سنوات

جولة مع خفر السواحل التونسي في المتوسط وقائد العمليات يقول إن الأولوية إنقاذ الأرواح

فرنسا ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية بريطانيا قناة المانش