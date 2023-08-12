عبَر أكثر من مئة الف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد اجرته فرانس برس الجمعة استنادا الى ارقام رسمية بريطانية

قضى ستة مهاجرين إثر غرق زورقهم ليل الجمعة السبت في المانش قبالة سانغات (با دو كاليه)، وفق حصيلة جديدة أدلت بها متحدثة باسم مركز الشرطة البحرية.

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وكان المصدر نفسه أشار في حصيلة سابقة الى مصرع مهاجر فيما اعتبر خمسة آخرون في حالة خطيرة.

وقالت نيابة بولوني إن عمليات البحث تتواصل في محاولة للعثور على ما بين خمسة وعشرة مهاجرين لا يزالون مفقودين، فيما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ 55 آخرين.

وكان زورق دورية فرنسي قد رصد المركب المنكوب أثناء غرقه صباحا وسارع الى طلب المساعدة.

وتشارك في عملية الإنقاذ خمس سفن ومروحية فرنسية إضافة الى سفينتين بريطانيتين.

وعبَر أكثر من مئة الف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد اجرته فرانس برس الجمعة استنادا الى ارقام رسمية بريطانية.

وفي 2022، قضى خمسة مهاجرين في البحر وفقد أربعة آخرون حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الانكليزية انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قضى 27 مهاجرا بسبب غرق زورقهم.