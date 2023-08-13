شاهد: حريق يسفر عن مقتل ثلاثة في مبنى سكني في الريفييرا الفرنسية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق اندلع صباح الأحد في مبنى سكني بمدينة غراس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، وفق ما أعلن خدمات الإطفاء

أصيب ثلاثة أشخاص أيضا بجروح بالغة وأربعة بجروح طفيفة، بحسب فرق الإغاثة التي أكدت إخماد الحريق.

اعلان

وأفاد إيميرك سوفليه من جهاز الإطفاء لفرانس برس "هناك احتمال دائم بأن تتغيّر حالة الضحايا".

ولم يتضح فورا سبب الحريق الذي اندلع في وسط مدينة غراس التاريخية.

لم يؤثر الحريق سوى على الطوابق الثلاثة العليا للمبنى الذي تفحّمت واجهته جزئيا بفعل ألسنة اللهب.

وأبلغ السكان عناصر الإطفاء بالحريق عند قرابة الساعة الثالثة صباحا. وعُثر على جثة شخص قفز من المبنى وعلى جثتين أخريين في الداخل.

وقالت مارتين التي تقطن مبنى مجاورا "انطلق جهاز إنذار ومن ثم سمعت صراخا".

وأضافت "طلبت امرأة النجدة وهي تصرخ حريق وطلبت مني الاتصال بجهاز الإطفاء وهو ما قمت به. حاول رجل من طابق علوي النزول لتجنّب ألسنة اللهب لكنه سقط".