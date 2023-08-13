EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: حريق يسفر عن مقتل ثلاثة في مبنى سكني في الريفييرا الفرنسية

عناصر الإطفاء تحاول إخماد حريق في بلدة وينتزنهايم في شمال شرق فرنسا
عناصر الإطفاء تحاول إخماد حريق في بلدة وينتزنهايم في شمال شرق فرنسا Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق اندلع صباح الأحد في مبنى سكني بمدينة غراس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، وفق ما أعلن خدمات الإطفاء

أصيب ثلاثة أشخاص أيضا بجروح بالغة وأربعة بجروح طفيفة، بحسب فرق الإغاثة التي أكدت إخماد الحريق.

اعلان

وأفاد إيميرك سوفليه من جهاز الإطفاء لفرانس برس "هناك احتمال دائم بأن تتغيّر حالة الضحايا".

ولم يتضح فورا سبب الحريق الذي اندلع في وسط مدينة غراس التاريخية.

لم يؤثر الحريق سوى على الطوابق الثلاثة العليا للمبنى الذي تفحّمت واجهته جزئيا بفعل ألسنة اللهب.

وأبلغ السكان عناصر الإطفاء بالحريق عند قرابة الساعة الثالثة صباحا. وعُثر على جثة شخص قفز من المبنى وعلى جثتين أخريين في الداخل.

وقالت مارتين التي تقطن مبنى مجاورا "انطلق جهاز إنذار ومن ثم سمعت صراخا".

وأضافت "طلبت امرأة النجدة وهي تصرخ حريق وطلبت مني الاتصال بجهاز الإطفاء وهو ما قمت به. حاول رجل من طابق علوي النزول لتجنّب ألسنة اللهب لكنه سقط".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فرنسا: بلاغ كاذب بوجود قنبلة.. الشرطة تسمح بعودة زوار برج إيفل في باريس

"كانوا نائمين"... مقتل 11 شخصا على الأقل إثر حريق في نزل لذوي الاحتياجات الخاصة شرقي فرنسا

ولادة صغيري باندا من نوع مهدد بالانقراض في شمال فرنسا

ضحايا قتل فرنسا مجتمع حريق