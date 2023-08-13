شاهد: موجة حر ودرجات حرارة قياسية تجتاح الدول العربية

يعاني سكان عدد من الدول العربية من بينها العراق والمغرب والأردن من موجة حر ودرجات حرارة قياسية.

في العراق أعلنت عدة المحافظات تعطيل الدوام الرسمي وخفض ساعات العمل في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في معظم المدن العراقية. وتخطت درجة الحرارة عتبة الـ50 درجة مئوية وفقا لهيئة الأنواء الجوية.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية العراقية إنه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية. وحذّرت مديرية الدفاع المدني في العراق من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

عواصف رملية في الأردن

وتشهد الأردن موجة حر قياسية وفقا للأرصاد الجوية الأردنية، وحذر الدفاع المدني الأردني من خطورة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ويتوقّع أن تتجاوز الحرارة في العاصمة عمّان 42 درجة مئوية، بينما يتوقّع أن تصل الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت إلى 50 درجة مئوية.

وتعرضت الأردن إلى عواصف رملية كثيفة في محيط العاصمة عمان.

حرائق غابات في المغرب

سجّلت الأرصاد الجوية في أغادير الواقعة في جنوب المغرب، الجمعة درجة حرارة قياسية بلغت 50,4 مئوية وقد اعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة قد سجّلت في 13 تموز/يوليو (49,9 مئوية) في السمارة، المدينة الواقعة في الصحراء الغربية وفق المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب، وفق المديرية.

منذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وأوضحت المديرية في بيان أن "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة الشركي يعزى الى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" آب/أغسطس الجاري.

وتسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة، وفق مراسلين ميدانيين لوكالة فرانس برس.

هذه الحرائق المحدودة النطاق والتي أجّجتها رياح قوية، أتت على مئات الهكتارات من الغطاء الحرجي أو ألحقت بها أضرارا.