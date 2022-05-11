الطيور تتساقط من السماء في موجة حر لافح بالهند

قال أطباء بياطرة وعمال في مجال إنقاذ الحيوانات، إن رجال الإنقاذ بولاية جوجارات في غرب الهند يلتقطون عشرات الطيور، التي تعاني من الإجهاد والجفاف وتتساقط يوميا من الجو بسبب موجة حر شديدة، أدت إلى تجفيف مصادر المياه في أحمد أباد أكبر مدينة بالولاية.

ويضرب الجفاف مساحات شاسعة من جنوب آسيا في أحر شهر، قبل حلول الصيف في السنوات الأخيرة، مما دفع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للتحذير من زيادة مخاطر نشوب حرائق.

قال أطباء في مستشفى للحيوانات يديره صندوق جيفدايا الخيري غير الهادف للربح في أحمد أباد، إنهم عالجوا آلاف الطيور في الأسابيع القلائل الماضية، مضيفين أن رجال الإنقاذ يجلبون يوميا عشرات من الطيور من الأنواع التي تحلق على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.

وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل مع الصندوق ويقوم بإنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد: "كان هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة. لقد شهدنا زيادة بنسبة 10% في أعدد الطيور التي تحتاج إلى الإنقاذ".

وفي محاولة لإنقاذ الطيور، لجأ الأطباء اليوم الأربعاء لإعطائها أقراصا تحتوي على فيتامينات متعددة، مع ضخ الماء في مناقيرها باستخدام المحاقن. وأصدر مسؤولو الصحة في غوجارات إرشادات للمستشفيات لإنشاء أجنحة خاصة للعلاج من ضربات الشمس، وغيرها من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.