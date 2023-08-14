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عاجل. مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

صورة أرشيفية ـ خفر السواحل التونسي يوقف قاربا وعلى متنه مهاجرون إلى أوروبا بالقرب من سواحل مدينة صفاقس التونسية
صورة أرشيفية ـ خفر السواحل التونسي يوقف قاربا وعلى متنه مهاجرون إلى أوروبا بالقرب من سواحل مدينة صفاقس التونسية Copyright AP Photo
بقلم:  Euronews
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المصادر الرسمية أفادت بأن أغلب الذين كانوا على متن القارب المنكوب هم تونسيون، وأنه تم إنقاذ 23 منهم. لكن، بالإضافة إلى الجثث التي تم انتشالها، لا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

لقي خمسة مهاجرين تونسيين مصرعهم وأعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، على ما أفاد ناطق باسم محكمة.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس أنه كان "على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال اغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل. وقد تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين".

وفتحت المحكمة بحثا تحقيقيا "ضد أحد الأشخاص وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة"، حسب المتحدث. ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقا للمصمودي.

وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ كانون الثاني/يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.

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