شرطة قبرص تنقذ 60 مهاجرا تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط

أفاد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص (JRCC) أنّه تلقى "يوم الإثنين 14 آب/أغسطس قرابة الساعة الثامنة مساءً معلومات عن قارب على متنه مهاجرون في خطر وكان على بعد 15 ميلًا بحريًا (أي نحو 30 كيلومترًا) شرق رأس غريكو".

أعلنت السلطات القبرصية الثلاثاء أنها انقذت 60 مهاجرًا خلال عملية ليلية بعدما كان قاربهم يواجه صعوبات بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة المتوسطية.

اعلان

وشارك زورقان للشرطة البحرية وزورقان سريعان ومروحية وسفينة إنقاذ متطوعة في عملية الإنقاذ بالقرب من مدينة أيا نابا السياحية بحسب ما أفاد المركز.

وانتهت عملية الإنقاذ الثلاثاء وأعيد 54 رجلاً وثلاث نساء وثلاثة أطفال إلى الشاطئ سالمين، بحسب المصدر نفسه.

ولم ترد تفاصيل عن جنسيتهم أو عن المكان الذي انطلق منه القارب.

ومن المفترض أنّ ينقلوا إلى مركز ايواء للمهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا.

زيادة في عدد المهاجرين بنسبة 60 في المئة

وتقول السلطات القبرصية إنّ هناك زيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون مستخدمين قوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أنّ معظم المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب انطلقوا من ميناء طرطوس في سوريا التي تشهد حربا منذ أكثر من عقد على الرغم من تراجع حدّة القتال منذ العام 2020.

وتقول قبرص إنها في الخط الأمامي على صعيد تدفق المهاجرين الى الاتحاد الأوروبي، وتطالب منذ سنوات بمزيد من الأموال والدعم السياسي من بروكسل لإدارة هذه المسألة.

وقدّم بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2381 طلب لجوء في الجزيرة.

ولا تمارس جمهورية قبرص سلطتها إلّا على الجزء الجنوبي من الجزيرة. أما الجزء الشمالي فهو خارج عن سيطرتها منذ الغزو التركي عام 1974.

وفقاً للحكومة القبرصية، يشكل طالبو اللجوء نحو 5% من سكان الشطر الجنوبي وعددهم 915000 نسمة، وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي. ويتم تقديم 1500 طلب لجوء شهرياً إلى السلطات القبرصية، بحسب المصدر نفسه.