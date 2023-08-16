نهاية درامية لمواجهة بين الحيوانين.. نفوق أفعى بعد محاولتها التهام نيص في إسرائيل

يعيش حوالي 41 نوعًا مختلفًا من الثعابين في إسرائيل، ومعظمها لا يشكل خطورة على الإنسان.

عثر عدد من مربي الكلاب في بلدة شوهام الإسرائيلية على ثعبان نافق وفي فمه حيوان النيص مقتول أيضًا.

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ووفق عالم بيئة الزواحف في سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية أفيعاد بار، فإن الثعبان نفق بعد محاولته أكل النيص الذي قام بالدفاع عن نفسه عبر استخدام أشواكه.

وقال بار: "الأشواك أحادية الاتجاه للنيص لم تسمح للثعبان ببصقه، ما أدى إلى نهاية مأساوية متمثلة بنفوق الحيوانين".

حيوان النيص Israel Nature and Parks Authority

وفي السياق عينه، أوضحت سلطة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل أن ثعبان السوط الأسود، وهو أحد أكثر الثعابين شيوعًا في إسرائيل وأطول الزواحف في إسرائيل، ليس سامًا بل مفيدًا لحياة الطبيعة.

ويعيش حوالي 41 نوعًا مختلفًا من الثعابين في إسرائيل، ومعظمها لا يشكل خطورة على الإنسان.

وشددت سلطة الطبيعة والمتنزهات على أن الثعابين ليست سيئة كما يُشاع عنها، بل هي مفيدة للسيطرة على باقي القوارض ولمنع انتشار بعض الأمراض.