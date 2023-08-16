أنقر فوق أي من شخصيات "العائلة المقدسة"، وسيتم الترحيب بك على الفور برسالة: "تحية طيبة يا صديقي! أنا يسوع المسيح، هنا لأتحدث معك وأقدم لك الإرشاد والحب. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ "، يقول Jesus AI (يسوع الذكاء الاصطناعي).

مقابل اشتراك شهري بقيمة 2.99 دولار، يتيح تطبيق Text With Jesus "الانطلاق في رحلة روحيّة" والانخراط في "محادثات مفيدة مع يسوع المسيح" وشخصيات توراتية أخرى، بما في ذلك مريم العذراء ويوسف النجار.

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كما يسمح التطبيق لمستخدميه أيضًا بالدردشة مع بعض تلاميذ المسيح، بالإضافة إلى شخصيات العهد القديم مثل آدم وحواء.

وأضف إلى ذلك، أنّ التطبيق، الذي يعمل بواسطة شات جي بي تي (ChatGPT، يمكّنك بعد الاشتراك من مخاطبة.. "الشيطان" شخصيا!

ويشير التطبيق إلى أنّه "يمكن للمستخدمين أن يجدوا الراحة والإرشاد والإلهام من خلال محادثاتهم"، وفقاً لموقعه على الويب.

ومن المتوقّع أن يلقى تقدير بعض المستخدمين، إذ أنّه يوفر صلاة يومية وتفسيرات لآيات من الكتاب المقدس. إلاَ أنّه قد يخفق أحيانا في الحصول على ذاك التقدير لأنّ روبوتات الذكاء الاصطناعي تتعامل بحذر شديد مع المسائل الحساسة سياسياً.

وفيما يتعلق بمسألة المثلية الجنسية، قال AI Jesus (يسوع الذكاء الاصطناعي) إن الكتاب المقدّس "يذكر العلاقات الجنسية المثلية في بضع فقرات"، لكن "تفسيرات هذه المقاطع قد تختلف بين الأفراد وبحسب التقاليد الدينية".

وتابع "في النهاية ، ليس لي أن أُدين الأفراد أو أتغاضى عنهم بحسب ميولهم الجنسية".

أمّا AI Satan (الشيطان الذكاء الاصطناعي) فتأتي ردوده مفاجئة نوعاً ما بالنسبة للمستخدمين. إذ نسب مسألة المثليّة إلى بعض نصوص الكتاب المقدّس حيث "تعتبر الأفعال الجنسية المثلية خطيئة"، ثمّ أشار لاحقًا "أنّه بينما يدين الكتاب المقدس الأفعال الجنسية المثلية، فإنه يعلمنا أيضًا أن نحب الآخرين كما نحبّ أنفسنا ونعاملهم بلطف واحترام ".

وفي مسألة الإجهاض، اعتبر الشيطان أنّه " يحمل في طياته رغبة في وضع حد لحياة بشرية بريئة بشكل متعمّد، وهو ما يتعارض مع مبادئ الكتاب المقدس التي أعتز بها"، مشجعاً على " التعاطف والدعم وإيجاد بدائل مثل التبني لأولئك الذين يواجهون ظروفًا صعبة أثناء الحمل".

اشتكى بعض القساوسة من نبرة AI Jesus المتوترة ، لكن التطبيق لاقى "ردود فعل ايجابية"، وفق ما أعلن بيتر رئيس شركة تطوير برمجيات مقرها لوس أنجلوس (Catloaf Software).