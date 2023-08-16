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لمكافحة السوق السوداء.. الحكومة الألمانية تعتزم تشريع الاستخدام الشخصي للقنب الهندي

القنب الهندي
القنب الهندي Copyright Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP
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الخطة المقترحة هي خطوة إلى الأمام لمشروع إصلاح بارز من تحالف المستشار أولاف شولتس الليبرالي الاجتماعي.

من المقرر أن توافق ألمانيا على خطة لتشريع الاستخدام الشخصي للقنب الهندي، والتي يمكن أن تسمح للبالغين بامتلاك ما يصل إلى 25 غرامًا من هذا المخدر، وزراعة 3 نباتات كحد أقصى للاستخدام الشخصي.

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وسيصوّت مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على الخطة المقترحة، وفي حال الموافقة، سيتطلب الأمر دراسة في البرلمان قبل إقرارها.

وفي حال وصول الخطة إلى التشريع، فسيُسمح بزراعة الحشيش وبيعه من قبل "نوادي القنب" لأعضائها لأغراض ترفيهية.

الخطة المقترحة هي خطوة إلى الأمام لمشروع إصلاح بارز من تحالف المستشار أولاف شولتس الليبرالي الاجتماعي.

ويأمل المسؤولون أن يساعد هذا التشريع في مواجهة السوق السوداء، وحماية المستهلكين من المنتجات الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

لكن الخطة تواجه معارضة من عدة جهات، وتحديدًا من قبل الجهات القانونية.

وتعتقد المعارضة من يمين الوسط أن الحكومة تمضي قدماً في إضفاء الشرعية على مادة محفوفة بالمخاطر على الرغم من العقبات القانونية الأوروبية وآراء الخبراء.

وقالت منظمة تمثل القضاة الألمان إن القانون المقترح من المرجح أن يزيد العبء الواقع على النظام القضائي بدلاً من تخفيفه.

المصادر الإضافية • أ ب

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القنب الهندي ألمانيا أوروبا- مخدرات