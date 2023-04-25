إسبانيا: مطاردة هوليودية لزورق مغربي تنتهي بضبط 1,2 طن من القنب الهندي

بقلم: يورونيوز

نشر الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) فيديو يُظهر مطاردة قارب مطاطي سريع، قال إنه قادم من شمال إفريقيا، ويحمل 1200 كيلوغرام من القنب الهندي. وبدأت هذه العملية بعد ورود معلومات للمحققين تُفيد بأن القارب انطلق من سواحل الناظور المغربية في اتجاه ميناء "باليوركا"، محملاً بعدد كبير من البضائع التي يمكن أن تحتوي على مواد مخدّرة.

لذلك قام فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات التابع للحرس المدني، بإنشاء خلية لاعتراض الزورق، وكان الحمّالون بصدد تحميل الرزم في سيارتين متوقفتين على الرمال عندما فاجأهم عناصر الأمن.

وفور رؤية دوريات الشرطة، انطلق قائد قارب "الفانتوم" إلى البحر، تاركاً بعض حزم من القنب الهندي وما مجموعه 68 قارورة بنزين، فضلاً عن كمية كبيرة من الطعام.

وقد تطلب توقيف القارب مروحية وعدة دوريات أمن، لتنفيذ مطاردة جوية وبحرية وبرية على طريقة أفلام هوليوود. وحين وصول القارب إلى شاطئ "كالا دور" في مايوركا، هرب ثلاثة أشخاص كانوا على متنه، وتم تعقبهم واعتقالهم. ومكنت هذه العملية من ضبط 1.2 طناً من مخدر القنب الهندي.

جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط أن المغرب يعتبر أكبر منتج القنب الهندي في العالم، ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج (صمغ) القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.