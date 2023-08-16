هكذا كان أداء الدول العربية في تصنيف شنغهاي 2023 لأفضل الجامعات في العالم..

مرة أخرى احتلت جامعة هارفارد المرتبة الأولى، وتصدّرت الدول الغربية قائمة تصنيف أفضل جامعات العالم لسنة 2023. لكن الصورة بدت مختلفة كليا بالنسبة للجامعات العربية.

نشرت مؤسسة شانغهاي رانكينغ كونسلتنسي الثلاثاء تصنيفها لأفضل الجامعات في العالم لهذا العام. وكما كان متوقعًا، هيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالي.

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لكن حضور الجامعات العربية جاء في مراكز متأخرة نسبيًا، مقارنة بالمراتب المتقدمة التي حظيت بها الجامعات الأمريكية والأوروبية وحتى الصينية. فأين كان موقع الجامعات العربية من هذا التصنيف بالضبط؟

في قائمة هذا العام، لم تكن أي جامعة عربية من بين المئة أفضل جامعة في العالم. وعدد قليل فقط منها كان من بين الـ 500 الأفضل في العالم:

ست جامعات في المملكة العربية السعودية (جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الطائف، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، وجامعة واحدة في مصر، وهي جامعة عين شمس.

المراتب الألف الأولى

لكن الوجود الأكاديمي العربي، يزداد ـ ولو قليلًا ـ إذا نظرنا إلى أفضل ألف جامعة في العالم حسب تصنيف شنغهاي. فضلًا عن السعودية الممثلة هنا باثنتي عشرة جامعة (ست منها في الخمسمئة الأفضل كما ورد أعلاه)، ومصر الممثلة هنا بسبع جامعات (واحدة منها من بين الخمسمئة الأفضل كما ورد أعلاه أيضا)، تبرز هنا الإمارات العربية المتحدة بثلاث جامعات (جامعة خليفة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة).

هناك أيضا أربع دول عربية أخرى ممثلة بجامعة واحدة لكل منها من بين الجامعات الألف الأفضل في العالم، وهي:

الأردن (الجامعة الأردنية) لبنان (الجامعة الأمريكية في بيروت) قطر (جامعة قطر) تونس (جامعة صفاقس)

ولم تحظ باقي دول المنطقة العربية كالمغرب أو الجزائر أو العراق أو سوريا أو السودان أو عُمان بأي مركز بين الجامعات الألف الأفضل في العالم.

الجدير بالذكر أن الوجود الإسرائيلي في التصنيف برز في المراتب المئة الأولى، حيث إن الدولة العبرية ممثلة هناك بثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، أفضلها معهد وايزمان للعلوم في المرتبة الـ 68.

أما إقليميًا، فقد حصلت تركيا وإيران على مرتبة واحدة لكل منهما من بين أفضل 500 جامعة في العالم.