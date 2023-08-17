شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط

تأتي سياسة باريس الحالية كرد على خلافاتها مع تونس والمغرب والجزائر بسبب تلكؤ قنصليات تلك البلدان في إصدار التصاريح اللازمة لترحيل رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الفرنسية باتجاه موطنهم الأصلي والتي بدونها يصعب لعمليات الترحيل أن تتم

قام مواطنون تونسيون باعتصام أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تونس احتجاجا على رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات السفر للالتحاق بذويهم، مؤكدين استيفاءهم لكل الشروط والإجراءات المطلوبة.

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وقال أحد المحتجين "جئنا إلى هنا لتسوية أوضاعنا والحصول على الأوراق اللازمة للسفر للانضمام إلى زوجاتنا الفرنسيات"، مشيرا إلى أن الأسباب التي تم تقديمها من قبل السفارة تشير إلى أن زواج هؤلاء هو زواج وهمي أو أن أوراق الملفات مزورة.

ويمكن تفسير هذا الرفض المتكرر بقرار باريس في خريف عام 2021 فرض قيود جديدة على منح التأشيرات للمتقدمين من دول المغرب العربي بشكل خاص.

فقد تم العام الماضي رفض 48.2٪ من طلبات تأشيرات شينغن من الجزائر البالغ عددها 400 ألف طلب، وتجاوز معدل الرفض في المغرب نسبة 30٪ من إجمالي 423 ألف طلب تقريبا. فيما كان نصيب تونس نحو 30.3٪ من حالات الرفض من أصل حوالي 200 ألف طلب، وفق دراسة أجراها موقع "شنغن فيزا".

وتأتي سياسة باريس الحالية كردّ على خلافاتها العالقة مع الدول الثلاث بسبب تلكؤ قنصليات تلك البلدان في إصدار التصاريح اللازمة لترحيل رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين إلى من الأراضي الفرنسية والتي بدونها يصعب لعمليات الترحيل أن تتم.