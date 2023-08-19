وفاة رئيس الأركان الفرنسي السابق خلال رحلة مشي في جبال البيرينيه الجنوبية

يعتقد أن الجنرال سقط في أحد الجبال جنوب شرق فرنسا، على ارتفاع عالٍ. وأكد مكتب المدعي العام في المنطقة يوم السبت أنه تم التعرف رسمياً على الجثة وأن الوفاة سببها حادث.

توفي الجنرال الفرنسي الذي عينه إيمانويل ماكرون للإشراف على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرتها النيران، أثناء ممارسته رياضة المشي في جبال البيرينيه.

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واكتشفت الشرطة جثة جان لوي جورجلين [74 عاماً]، رئيس أركان الجيش الفرنسي سابقاً، بعد أن فشل في العودة إلى ملجأ جبلي يوم الجمعة.

ويعتقد أن الجنرال سقط في أحد الجبال جنوب شرق فرنسا، على ارتفاع عالٍ. وأكد مكتب المدعي العام في المنطقة يوم السبت أنه تم التعرف رسمياً على الجثة وأن الوفاة سببها حادث.

ونعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في إكس وقال "مع موت الجنرال جان لوي جورجولين، تفقد الأمة أحد أكبر جنودها.. وسيّد عملية ترميم [كاتدرائية] نوتردام".

سيرة ذاتية موجزة

تخرج جورجولين من أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية وانضم بداية إلى المشاة ثم فوج المظلات قبل العودة إلى المشاة لاحقاً.

كما تدرب في كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي في فورت ليفنوورث، كانساس. خدم في الجزائر ولبنان والبوسنة وأشرف على العمليات العسكرية الفرنسية في ساحل العاج وأفغانستان.

كان رئيس الأركان العسكرية والمستشار الخاص للرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك من 2002 حتى 2006. تقاعد في العام 2016 بعمر 68 عاماً.

وبصفته من المؤمنين الكاثوليك، تمت تسميته لتولي مهمة ترميم كاتدرائية نوتردام بعد أن دمرتها النيران في نيسان/أبريل 2019.