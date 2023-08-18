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شاهد: مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة على طريق في ماليزيا

عناصر من الدفاع المدني الماليزي بالقرب من مكان وقوع الحادث
عناصر من الدفاع المدني الماليزي بالقرب من مكان وقوع الحادث Copyright Vincent Thian/AP
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أكدت الشرطة أنّ عشرة أشخاص قتلوا في الحادث بينهم 8 ركاب مسافرين كانوا على متن الطائرة إضافة إلى سائق سيارة وسائق دراجة نارية.

قال قائد الشرطة المحلية إن طائرة خفيفة تحطمت في شارع في ولاية سيلانغور بوسط ماليزيا يوم أمس الخميس ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها وسائقي سيارتين.

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وتحطمت الطائرة في منطقة إلمينا وهي من طراز Beechcraft Premier I خلال عملية هبوطها نحو مطار سوسبانغ قادمة من لانكغاوي بحسب المسوؤل. 

ولم يُعرف سبب الحادث بعد ولكنّ الشرطة أعلنت أنها فتحت تحقيقا. 

وقال محمد إقبال إبراهيم قائد الشرطة "في الوقت الحالي أستطيع أن أقول إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في تحطم الطائرة. اثنان من سائقي المركبات المارّين بالمكان، أحدهما كان في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقوا حتفهم إضافة إلى الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة".

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