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واتساب.. إرسال الصور بجودة عالية بات ممكناً

تطبيق الواتساب
تطبيق الواتساب Copyright Patrick Sison/ The AP
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أعلنت منصة "واتساب"، يوم الخميس،عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتبادل الصور عالية الدقة.

وبات بإمكان المستخدمين إرسال صورة بجودة "HD"، بحسب ما صرّح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة (Meta).

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والغاية من هذه الخاصية هي تحسين تجربة مشاركة الصور عبر واتساب، وقد بدأت تظهر ردود الفعل الايجابية لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستتاح الميزة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يأتي دعم مقاطع الفيديو عالية الدقة بعد فترة وجيزة. 

وبمجرد حصول المستخدمين على الميزة الجديدة، سيرون أيقونة «HD» عند إضافة صورة إلى سلسلة الرسائل.

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