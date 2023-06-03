جدل بسبب واتساب.. هل يسلّم جونسون رسائله للقضاء البريطاني في ملف مخالفة إجراءات كورونا؟

بقلم: يورونيوز

تريد حكومة المحافظين، التي يقودها الآن رئيس الوزراء ريشي سوناك، أن تكون قادرة على تحرير الرسائل قبل تسليمها، قائلة إن بعضها شخصي ولا علاقة له بالتحقيق.

توجه بعض الأحزاب السياسية في بريطانيا الانتقادات للحكومات المتعاقبة، نظرًا لاستخدام هذه الأخيرة برنامج المراسلة واتساب للأعمال الرسمية.

وزادت حدة الجدل السياسي حول قانونية استخدام هذه التطبيقات في العمل الرسمي، بعد إعلان دخول رسائل رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون المستخدمة على واتساب، ضمن التحقيقات المتعلقة بمخالفة إجراءات كورونا.

وتشكل آلاف الرسائل التي تم تبادلها خلال الوباء بين رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون ووزراء حكوميين ومساعدين ومسؤولين دليلاً رئيسياً على التحقيق الذي ترأسه القاضية المتقاعدة هيذر هاليت.

وتريد حكومة المحافظين، التي يقودها الآن رئيس الوزراء ريشي سوناك، أن تكون قادرة على تحرير الرسائل قبل تسليمها، قائلة إن بعضها شخصي ولا علاقة له بالتحقيق.

ما هو التحقيق؟

لقي أكثر من 200 ألف شخص حتفهم في بريطانيا بسبب كورونا، مسجلة أعلى نسبة وفيات في أوروبا، ما طرح علامات استفهام عن دور حكومة جونسون في هذه المأساة.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع العامة في 13 حزيران/ يونيو وتستمر حتى عام 2026، ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء السابق ومجموعة من كبار المسؤولين بشهاداتهم.

وأصبحت خدمة الرسائل المملوكة لشركة Meta أداة اتصال مفضلة بين مسؤولي حكومة المملكة المتحدة.

وأعطى وزير الصحة السابق مات هانكوك، الذي ساعد في قيادة استجابة بريطانيا للفيروس، عشرات الآلاف من رسائله إلى صحفي كان يساعده في كتابة مذكراته.

وقام الصحفي بنقلها إلى إحدى الصحف، التي نشرت تفاصيل محرجة في سلسلة من الأخبار على الصفحة الأولى.

وطلبت هاليت رؤية الرسائل المتبادلة بين جونسون وأكثر من ثلاثين من العلماء والمسؤولين على مدار عامين من أوائل عام 2020. كما أنها تريد أن ترى دفاتر ومذكرات جونسون من نفس الفترة.

ما هو موقف الحكومة؟

تجادل حكومة سوناك، التي تولت السلطة بعد استقالة جونسون وسط فضائح منتصف عام 2022، بأن بعض الرسائل "غير ذات صلة بشكل لا لبس فيه" بتحقيق كوفيد -19.

وتقول إن نشرها سيكون "تدخلاً غير مبرر في جوانب أخرى من عمل الحكومة" وفي "التوقعات المشروعة للأفراد بشأن الخصوصية وحماية معلوماتهم الشخصية".

ويعتقد العديد من المحامين أن الحكومة ستخسر التحدي. بموجب شروط التحقيق، المتفق عليها مع الحكومة في البداية، تتمتع القاضية بسلطة استدعاء الأدلة واستجواب الشهود تحت القسم.

ونأى جونسون بنفسه عن موقف الحكومة بالقول إنه سعيد بتسليم رسائله.