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شاهد: مقتل ثلاثة أشخاص بلدغات بعوض حامل لفيروس غرب النيل في رومانيا

عالمة أحياء في منطقة مكافحة البعوض في سولت ليك سيتي تفحص بعوضة، الولايات المتحدة.
عالمة أحياء في منطقة مكافحة البعوض في سولت ليك سيتي تفحص بعوضة، الولايات المتحدة. Copyright Rick Bowmer/Copyright 2019 The Associated Press. .
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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد إصابتهم بفيروس غرب النيل، إثر تعرضهم للدغات بعوض في رومانيا، خلال أسبوع واحد.

ووفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد كانتاكوزينو في بوخارست، يحمل حوالي 10٪ من البعوض في رومانيا فيروس غرب النيل والذي ينتقل عبر لدغات البعوض.

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وقال علماء أوروبيون إن موجات الحر والفيضانات المتكررة، إلى جانب فصول الصيف الأطول مدة والأكثر سخونة، خلقت ظروفا أكثر ملاءمة للحشرات.

وتم تشخيص معظم المصابين في المستشفى مصابين بالتهاب السحايا والتهاب الدماغ.وفي حالات نادرة، يمكن للمريض أن يصاب بالشلل والتشنجات وفقدان البصر والغيبوبة.

ولكن وفقا للأطباء أغلب المصابين أي حوالى7 أشخاص من أصل 10 لا يشعرون بأي أعراض لفيروس غرب النيل.

يُنصح الجميع بتغطية الجسم بالكامل عند زيارة مناطق حرجية أو كثيرة النباتات وذات رطوبة عالية.

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