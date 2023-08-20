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مباشر. خمسة جرحى في هجوم أوكراني بمسيّرة استهدف محطة للسكك الحديدية غرب روسيا

جنود أوكران قرب بخموت
جنود أوكران قرب بخموت Copyright LIBKOS/Copyright 2023 The AP.
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أصيب خمسة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانيّة استهدف محطّة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا حسبما أعلن حاكم المنطقة الأحد.

وقال رومان ستاروفويت على تلغرام إن ثمة "هجوما أوكرانيا بطائرة بلا طيار في كورسك" مضيفا "وفق المعلومات الأولية، تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح".

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وذكر أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج"، مشيرا الى أن مسعفين موجودون في المكان.

تبعد كورسك حوالي 90 كيلومترا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا. 

آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا

09:09

الجيش الروسي يقول إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها
 

أعلن الجيش الروسي أنّه أحبط فجر الأحد هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه "قرابة الساعة 04:00 (01:00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مضيفة "لم تقع إصابات أو أضرار".

08:24

شاهد: تدريبات للقوات الروسية على دبابات تي-72 المُحدّثة

euronewsنشرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط فيديو لتدريبات عسكرية لطواقم دبابات تي-72 بي 3 المحدثة، في منطقة سفيردلوفسك وسط البلاد.

08:23


إحباط هجوم بمسيّرة على موسكو


أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.

وقال على تلغرام "تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي"، شاكرا الجيش على عمله.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيّرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو بينما كانت متجهة نحو العاصمة.

وقالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة "هجوم إرهابي" من جانب "نظام كييف".

كما ذكرت تاس أن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو اللذين يخدمان العاصمة الروسية قد أغلقا موقتا.

08:21

فيديو : شاهد: قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا

euronewsفيديو : تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر بحسب كييف عن مقتل سبعة أشخاص واصابة 110وأتى بُعيد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

المصادر الإضافية • وكالات

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